ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಸೋರಿಕೆ, ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಬಾರದ ನೀರು: ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ
Published : 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:32 IST
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವಾಲ್ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ದುರುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು
ಅನಂತ ಜಾಧವ, ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ
ನೀರಿನ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ. ಎಇಇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ
BidarWater Crisis

