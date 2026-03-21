ಕಮಲನಗರ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಚಿರಕಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಇದ್ದು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಮ್ಮೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ತಾಂಡದಲ್ಲಿನ ನಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಲ್ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

'ಕೊಡ ಹಿಡಿದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವಾಲ್ ಬಳಿಯ ತಗ್ಗಿನಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಹೊಲಗಳಿಂದ ತರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳು.

'ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವಾಲ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೀರಿನ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸುಂದರಬಾಯಿ ಧೊಂಡಿಬಾ, ತಾನುಬಾಯಿ ಗೋಪಾಳ, ಧನಾಜಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಸುದಾಮ ಧೊಂಡಿಬಾ, ಶ್ರೀಧರ ಜಮಲಾ, ವಾಸುದೇವ ರೂಪಲಾ, ಗೋವಿಂದ, ಸಂದೀಪ ವಿಠ್ಠಲ, ರಮೇಶ ತುಳಸಿರಾಮ, ಸಂದೀಪ ಪರಶುರಾಮ, ಶಾರದಾಬಾಯಿ ವಾಮನ, ಕವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ, ಶೋಭಾಬಾಯಿ ತಾನಾಜಿ, ಶೋಭಾಬಾಯಿ ವಾಸುದೇವ, ಕಿಶನ ಪಾಂಡು, ಭೀಮರಾವ ರೂಪಲಾ, ಕವಿತಾ ಬಾಲಾಜಿ, ಕಲ್ಲುಬಾಯಿ ಭೀಮರಾವ, ಸುನೀತಾ ಶ್ರೀಧರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪಲೈನ್ ದುರುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು — ಅನಂತ ಜಾಧವ, ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ

ನೀರಿನ ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು — ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ. ಎಇಇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ