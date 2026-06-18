ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ: ಪಿಎಸ್‍ಐ ಆಶಾ ರಾಠೋಡ ಕಳವಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EducationBidar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT