‘ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸಿ; ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸಿ’

<p>ಕಮಲನಗರ: ‘ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕ ಸಂಗಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಗೀರಥಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನವೋದಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಿಸರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಬಿಕಾ ಬಿರಾದಾರ, ವೈಜಿನಾಥ ಬಂಡೆಪ್ಪ ರಾಂಪೂರೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮುರ್ಕೆ, ಸಿದ್ರಾಮ ಕುಂಬಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರೆ, ರಾಣಿ ಡೋಣಗಾಪುರೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಶಾಲೆ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೇಡ-ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮೆಂಗಾ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರೆ, ಬಸವರಾಜ ಚಿಂದೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ಸುರೇಶ ನೀಲಮಠ, ಅನೀಲ ಬೆಳಕಟ್ಟೆ, ರತ್ನಮ್ಮಾ ಚಿಂದೆ, ವೈಶಾಲಿ ಬಿರಾದಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ವೇತಾ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರೆ, ಸುಮೀತಾ ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್, ಜ್ಯೋತಿ ನೀಲಮಠ, ರೇಷ್ಮಾ ಹೊಳಸಂಬ್ರೆ, ರೇಣುಕಾ ಪುರಾಣಿಕ, ಪ್ರತಿಭಾ ಅಣದೂರೆ, ಸುಮನಾ ಅಚವಲೆ, ಕಲಾವತಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-33-1955595351</p>