ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಜೂನ್ 2026
ಕಮಲನಗರ | ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ; ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು
ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 5:42 IST
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೊಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ರೈತ ಕುಟುಂಬ
ಕಮಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
-ಧೂಳಪ್ಪ ಹೊಸಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಔರಾದ(ಬಾ)
ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಸೋಯಾಬಿನ್ ತೊಗರಿ ಉದ್ದು ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು
-ಅಂಕುಶ ವಾಡೇಕರ್. ರೈತ ದಾಬಕಾ(ಸಿ)
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಕೂಡಾ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಆತುರ ಮಾಡದೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
-ಪ್ರವೀಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
AgricultureKarnatakaMonsoonBidar

