ಪಿ.ಲಂಕೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಮೈನಾಳೆ

<p><strong>ಕಮಲನಗರ:</strong> ‘ಲಂಕೇಶ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾನವತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಸಣ್ಣತನ, ಟೊಳ್ಳುತನ ಅಪಮಾನ, ಸಂಕಟ, ಹಾಳುಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಸಹಾತುಶಾಹಿಗಳ ಡೊಂಬರಾಟದಿಂದ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾರವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಅವರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ತಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮೈನಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸುನೀಲ ಕಸ್ತೂರೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಶಿವಣಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಕೋರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮುಕ್ತಂಬಿ ಎಂ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಸಿಂಧೆ, ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜಿನ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಯುವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಬಾಲಾಜಿ ಬೊಂಡಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು. ಪೂಜಾ ಹಿರೇಮಠ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶೇಕಪ್ಪ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಾರದ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260307-33-448138505</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>