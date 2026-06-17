ಕಮಲನಗರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುಖದೇವ ಬಿರಾದಾರ ದಂಪತಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

<p>ಕಮಲನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುಖದೇವ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧವರಾವ್ ಬಿರಾಜ್ದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುಖದೇವ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಿಗಂಬರ ಪಾಟೀಲ ಚಂದೋರಿಕರ್, ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂಜೀವ ಮೇತ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಢರಿ ಆಡೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ನುದನೂರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಕುಮಾರ ವಡಗಾವೆ, ಸಿಆರ್ಸಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟರಾವ ನಾಗಲಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ದಾಪೂರೆ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗುರುನಾಥ ತವಾಡೆ, ಕಮಲಾಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-33-1876489007</p>