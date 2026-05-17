ಪೋಕ್ಸೊ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಹುಮನಾಬಾದ್: ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಶನಿವಾರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಡೋಳಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಬಾಲಕಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀತದಾಳಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಹೇಳಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಲಕಿಯ ಜೊತೆ ಆಸಭ್ಯ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಾಲಕಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಏ.29ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11ಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನ ನಿರತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಕ್ರೂರತೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯ ಪಾಲಕರು ಔರಾದ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋಲಿಸರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಕುಶ್ ಗೋಖಲೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಚೀನಕೇರಾ, ಗಜೇಂದ್ರ ಕನಕಟಕರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಗೌತಮ್ ಚೌಹಾಣ್, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಪಳ್ಳಿ, ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೂರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಡವಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>