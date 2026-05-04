ಗ್ರಂಥರಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯ ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ

ಕಮಲನಗರ: ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗೋಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಧು–ಸಂತ ಮಹಾರಾಜರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಹೋಮ–ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರಖುಮಾಯಿ, ಶಿವಗೋರಕ್ಷನಾಥ, ಕಾಲಭೈರವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನಾಗೋಬಾ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ ಮಹಾರಾಜ ಶಹಾಪೂರಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಂಥರಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ (ಗೀತಾ) ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವೈಜನಾಥ ಮಹಾರಾಜ, ವೆಂಕಟರಾವ ಮಾಳಕರಿ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಸಂತೋಷಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ನರಸಿಂಗ ಚಾಂಗುಣೆ, ಶಿವಾಜು ದುಡಕನಾಳೆ, ರಂಗಾರಾವ ಜಾಧವ, ಮನೋಹರ ಜಾಧವ, ದಿಲೀಪ ಹುಣಸನಾಳೆ, ಬಾಬುರಾವ ಶೇರೆ, ಅಣಕುಶ ವಾಘಮಾರೆ, ಶಿವರಾಯ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ ಚಾಂಗುಣೆ, ಸುರೇಶ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಜಾಧವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-33-1271771572