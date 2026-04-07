‘ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ನಾಯಕ’

<p>ಕಮಲನಗರ: ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತ, ಗ್ರಾಪಂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಮಿತಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶೋಷಣೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು, ದಲಿತ, ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾರ್ಧನ ಸಾವರ್ಗೆಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸದಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಕೊಡುಗೆ, ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವಜನತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಪಂ ಇಒ ಹಣಮಂತರಾಯ ಕೌಟಗೆ, ಪಿಡಿಒ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಜಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿಕಾಸ, ಶಿವಾಜಿ, ದೀಪಕ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಬಾಲಾಜಿ, ಅಂಬಾದಾಸ, ವಿಶಾಲ ಘೋಡೆ, ತುಶೀರ, ಎಸ್.ಕೆ ಕಾಂಬಳೆ, ಸುಭಾಷ ಗಾಯಕವಾಡ್, ಬಾಲಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಬಬನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-33-464737723</p>