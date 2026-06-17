ಕಮಲನಗರದಲ್ಲಿ ಜೂ.18ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಔರಾದ್: ಔರಾದ್ (ಬಾ) ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಮಲನಗರ (ಡಿಗ್ಗಿ) 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂ.18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>11 ಕೆ.ವಿ. ತೋರಣಾ, 11 ಕೆ.ವಿ. ಡೋಣಗಾಂವ 11 ಕೆ.ವಿ. ಮುರ್ಕಿ, 11 ಕೆ.ವಿ. ಕಮಲನಗರ, 11 ಕೆ.ವಿ. ಚಾಂಡೇಶ್ವರ, 11 ಕೆ.ವಿ. ಮದನೂರ, 11 ಕೆ.ವಿ. ಖತಗಾಂವ್, 11ಕೆ.ವಿ. ಸಂಗನ, 11 ಕೆ.ವಿ. ಐ.ಪಿ. ರಂಡ್ಯಾಳ್, 33 ಕೆ.ವಿ. ಕಮಲನಗರ ಮತ್ತು 33 ಕೆ.ವಿ. ಅಳಂದಿ ಫೀಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-33-1882879489</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>