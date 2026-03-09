ಕಮಲನಗರ: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ..! 

ರಸ್ತೆ, ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:55 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:55 IST
ದಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಗಿಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
-ಸಂತೋಷ ಜಾಧವ, ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಾಬಕಾ(ಸಿ)
ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಾಬಕಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
-ಗುಲಾಂ ದಸ್ತಗೀರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ದಾಬಕಾದಲ್ಲಿ 20 ಗುಂಟೆ ಸ್ಥಳ ದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಥಳ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.