ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ಮನೆಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿ

<p>ಕಮಲನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಕುಣಿ (ಭೋ) ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಿ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿದಾರರ ಜತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ರೇಖಾ ಸಂತೋಷ ರಾನಡೆ, ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮೇತ್ರೆ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಲಾಷ ಮೇತ್ರೆ, ಮುಖಂಡ ಸುಧಾಕರ ಕೊಳ್ಳೂರ, ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾದಾಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕ, ಲೋಕೇಶ ನರಸಿಂಗ, ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ, ಮಾಧವ ನಾಗನಾಥ, ರೋಹಿದಾಸ ಡೊಂಗರೆ, ಅಂಕುಶ ಗೊಖಲೆ, ಕಾಶಿನಾಥ ಬೆಲ್ದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-33-445272832</p>