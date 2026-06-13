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ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ; ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾಗತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 13:22 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 13:22 IST
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