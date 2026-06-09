ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar

ಬೆಂಗಳೂರು–ಬೀದರ್ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸಮಯ ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖಂಡ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 13:26 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 13:26 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BidarAviationEshwar KhandreCivil Aviation MinistryEshwara KhandreEhswara khandre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT