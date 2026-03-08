ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ!

ಭಯ, ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:17 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:17 IST
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದರಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಲಪೂರ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಡ್ಡ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವುದು
