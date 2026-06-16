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ಭಾಲ್ಕಿ: ಓದುಗರ ಜ್ಞಾನದಾಹ ತಣಿಸದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಸದಾ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಪ್ರಭಾ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:59 IST
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Comments
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ನಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪುಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಒ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆರೆಯಬೇಕು.
ಸತೀಶ ಮಡಿವಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಕರವೇ ಭಾಲ್ಕಿ
Bidar
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