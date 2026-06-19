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ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೋಸಗಾರರು, ದೇಶದ್ರೊಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ:ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ

ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:26 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 12:26 IST
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