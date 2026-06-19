ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೋಸಗಾರರು, ದೇಶದ್ರೊಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ:ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಜನ ದೇಶಭಕ್ತರಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೋಸಗಾರರು, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓಟು ಹಾಕುವುದು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಗವಂತ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳು ಜನರಿಗಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಯಾರೂ ನೆನೆಸಲ್ಲ ಎಂದರು.</p><p>ನಾನು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಊರೂರು ಸಂಚರಿಸಿ 1.8 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆದರದೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ದೂರುದಾರರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಲಂಚತನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ ಎಂದರು.</p><p>ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇತರರ ಅನ್ನ ಕಸಿದು ತಿಂದರೆ ದೇವರು ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೀವನದ ನೋವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರುವೆ. ತೀರ ಆಧೋಗತಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಪಾಪ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಉಪನಿಬಂಧಕ ಅರವಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ, ಡಿಎಫ್ಒ ಸುಮೀತ್ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಕರಾಳೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಸಿದ್ದರಾಜು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p><p><strong>‘ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವೆ’</strong></p><p>‘ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ’ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರಿದ್ದೇವೆ. 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಮಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣದ ನೆನಕೆ</strong></p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಜಾದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೆನೆದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಘಟನೆ ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಮಾಂಜಾದಿಂದ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಮಾಂಜಾ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕರತಾಡನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.</p><p><strong>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿದು’</strong></p><p>ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೆ ಅದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎದುರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>‘ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಚ್ಚರ’</strong></p><p>‘ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಚ್ಚರ’ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ವಾರ್ಡನ್ ಕಾವೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.</p><p>ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಮೇಲಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಖುದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾವೇರಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ. ಎರಡು ದಿನದೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p><p><strong>ಡಿಎಚ್ಒ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಾಟೆ</strong></p><p>ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವೇಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ. ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ ನೀರಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಭಾಲ್ಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p><p><strong>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ</strong></p><p>ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ‘ಸೀತಾಳಗೇರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ, ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ಇನ್ನೂ ಅಬಾಧಿತ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಪಿಡಿಒ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರೇಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇಒ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಕಲಿ ಇ–ಖಾತಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಮಂಡಲರಾದ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು, ಏನಪ್ಪ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ನೀನು ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅಮಾನತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>