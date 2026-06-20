<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಗರದ ಬೀದರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಬ್ರಿಮ್ಸ್) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ವೀರಪ್ಪನವರು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಬುಯ್ಯಾ ಎಂಬುವರ ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಇಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. </p><p>‘ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವೀರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಉತ್ತರಿಸಲು ತಡಬಡಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ವೀರಪ್ಪನವರು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಾಳಿ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪತ್ತೆಯಾದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಇನ್ನು, ರೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ದಿನವಿಡೀ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>