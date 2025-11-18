ಮಂದಕನಳ್ಳಿ: ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ಜನವಾಡ</strong>: ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ನ್ಯೂ ಸೆಂಚುರಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೂತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ, ‘ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಖಾಸಗಿಯವರ ಜಮೀನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೈಹಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಳ್ಳೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರಣ ಬುಳ್ಳಾ, ಸತೀಶ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಡಕಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಖಾಲ್, ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಲೆಗಾಣಿ, ಕಾಶಿನಾಥ ಗೌರಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗನಾಥ ಮೇತ್ರೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>