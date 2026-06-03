ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ: ಬದುಕಿಗೆ ವರವಾದ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ

<p><em>ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ</em></p>.<p>ಹುಲಸೂರ: ಸ್ವಂತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾರುತಿ ಮಾನೆ ಅವರು ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ಇಂದು ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಇತರ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ದೊಡ್ಡ ಹಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಮರಿ ಹಂದಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಆದಾಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ.</p>.<p>‘ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಂದಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ 8ರಿಂದ 12 ಮರಿಗಳು ಜನಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಆಹಾರ: ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ವಲಂಡಿ ಹಾಗೂ ದೇವಣಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಂದಿಗೆ ₹15 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹18 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹100ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉದಗೀರ್, ಲಾತೂರ್, ಅಹಮದಪುರ, ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು: ‘ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ: ‘ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೋಪಚಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಂದಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-33-791508465</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>