<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ನಗರದ ಮಂಜೀರಾ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶತಪ್ರತಿಶತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಫಿರ್ದೌಸ್ ಜಹಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು 96 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಶೇ 91.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಪ್ನಾ ಶೇ 91.3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಬೀಲ್ ಫಾತಿಮಾ ಶೇ 90.8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಶೇ 90.5, ಸಫೂರಾ ತಮ್ಕೀನ್ ಶೇ 90.3, ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೇ 90.3, ಸರಸ್ವತಿ ಶೇ 90.1, ಮದಿಹಾ ನಿಖತ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂಜುಮ್ ಬೇಗಂ ತಲಾ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>