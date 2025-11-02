ಚನ್ನಬಸವ ನಗರ, ಗೋರನಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗೋರನಳ್ಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೂತನವಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್, ಚನ್ನಬಸವ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋರನಳ್ಳಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.35ಕ್ಕೆ ಗೋರನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಚನ್ನಬಸವ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಹಾರೂರಗೇರಿ ಮೂಲಕ 10.10ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 4.45ಕ್ಕೆ ಗೋರನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ಸಂಜೆ 5.10ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿವರಾಜ್ ಕೊಡ್ಡೆ, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವದತ್ತ ಒಡೆಯರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವಯೋಗಿ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಗ್ರಾಮ, ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಮೇತ್ರೆ, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್, ದೇವೇಂದ್ರ ಕರಂಜಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>