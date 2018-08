Pollution in OldCetty: The Drinking Water Problem During the Monsoons

ಓಲ್ಡ್‌ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಲಿನ್ಯ : ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ







ಬೀದರ್: ಇಲ್ಲಿಯ ಓಲ್ಡ್‌ಸಿಟಿಯ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಟಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಳೆಗೇರಿಯ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನಿಯಾರ್‌ ತಾಲೀಂ, ಮೆಹಮೂದ್‌ ಗವಾನ್‌ ಚೌಕ್‌, ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೌಕ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಗಟಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿಂತು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನರಕಯಾತನೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಳ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ಹಾಗೂ ಪಾಯಿಖಾನೆಯ ನೀರು ಗಟಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೂ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸೊಳ್ಳೆಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಲ್ಡ್‌ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಧೂಮೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಮುಬಾಶಿರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್‌ ಖಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಸಹ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಓಲ್ಡ್‌ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಡೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ನರಕಯಾತನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

