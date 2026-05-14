ಗುರುವಾರ, 14 ಮೇ 2026
ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಗ್ರಹ

ಬಸವಪರ, ದಲಿತಪರ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಮೇ 2026, 14:17 IST
ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗಲ್ಲು ವಿಧಿಸಬೇಕು.
–ಮಹೇಶ್‌ ಗೋರನಾಳಕರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
–ವಿನಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಾಳಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೋಮುವಾದೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಹೈಜಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಮನುವಾದಿಗಳು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
–ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಸ್ವಾನ್‌, ಸಂಚಾಲಕ, ದಸಂಸ
ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ.
–ಆನಂದ್‌ ದೇವಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ ಯುವ ಒಕ್ಕೂಟ
ಯಾದಗಿರಿಯ ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.
–ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ, ದಸಂಸ
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು, ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.
–ಕುಶಾಲರಾವ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಗಾದಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ
