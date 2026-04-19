<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್, ಹುಲಸೂರ ಹಾಗೂ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. </p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಡುಗು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಂಜೆ ದಟ್ಟ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದು ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಸಂಜೆ 6.30ರ ನಂತರ ಪುನಃ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುಡುಗು, ಜೋರು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.</p>