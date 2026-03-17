ಹದಗೆಟ್ಟ ರಾಜನಾ–ಅಲಿಯಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ: ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಸ

<p><strong>ರಾಜನಾಳ (ಜನವಾಡ):</strong> ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಲಿಯಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೂರು ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ತಗ್ಗು–ಗುಂಡಿಗಳು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸವಾರರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p>‘ರಸ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಲು 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು 3 ಕಿಮೀ ಕ್ರಮಿಸಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಲೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p><p>‘ರಾಜನಾಳ, ವಿಳಾಸಪುರ, ಕುರನಳ್ಳಿ, ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>‘ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ತಗ್ಗುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಗ್ಗುಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಹೈರಾಣಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p><p>ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೂಳಿನ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ರಾಜನಾಳ-ಅಲಿಯಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಂದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ಕಲೀಮುದ್ದೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ರಾಜನಾಳ-ಅಲಿಯಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಲೆ, ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ</span></div>.<div><blockquote>ರಾಜನಾಳ-ಅಲಿಯಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಸಂಗಮೇಶ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ</span></div>