ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹದಗೆಟ್ಟ ರಾಜನಾ–ಅಲಿಯಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ: ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಸ

ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:34 IST
ರಾಜನಾಳ-ಅಲಿಯಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಲೆ, ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ರಾಜನಾಳ-ಅಲಿಯಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಂಗಮೇಶ ಬಾವಿದೊಡ್ಡಿ, ಅಲಿಯಂಬರ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
