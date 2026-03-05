ಔರಾದ್: ಕೋಟೆ ಊರಲ್ಲಿ ರಣಗಂಬ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ಔರಾದ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ್ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬುಧವಾರ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಣಗಂಬ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ರಣಗಂಬಕ್ಕೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ರಣಗಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜನ ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ರಣಗಂಬ ಉತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ರಣಗಂಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ರಣಗಂಬಕ್ಕೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ, ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿದ್ದು, ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ರಣಗಂಬ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಭಜನೆ, ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಈ ರಣಗಂಬ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ, ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಧರ್ಮಾಜೆ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಂಗರಗೆ, ಶಿವರಾಜ ಬುಣಗೆ, ಕಾಶಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಖಳೂರೆ, ನಾಗಪ್ಪ, ಶೌಕತಅಲಿ, ರತಿಕಾಂತ ನೇಳಗೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಟ್ನೆ, ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನವೀಲಕುಮಾರ ಉತ್ಕಾರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಡಗಾಂವ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು, ಭಕ್ತರರು ರಣಗಂಬ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>