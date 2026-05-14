ಬೀದರ್‌: ರೆಡ್‌ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ ಬೋವಾ ಹಾವು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ದಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಮೇ 2026, 9:35 IST
ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 5.34 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋವಾ ಹಾವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬೀದರ್‌ನ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ದಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
ಬಂಧಿತರ ವಿವರ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ತೆಲಂಗಾಣದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ 5.34 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಜೀವಂತ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋವಾ ಹಾವು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಬಂಧಿತರ ವಿರುದ್ಧ ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬದ್ಧತೆ
ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
5.34 ಕೆಜಿ
ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾವಿನ ತೂಕ
3
ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ
1972
ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
