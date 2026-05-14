ಬೀದರ್‌: ರೆಡ್‌ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ ಬೋವಾ ಹಾವು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ದಳ

ಬೀದರ್: ಇಲ್ಲಿನ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಮೀಪ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಅರಣ್ಯ ದಳದವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, 'ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋವಾ' ಜೀವಂತ ಹಾವು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದವನು. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು, 5.34 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೋವಾ ಹಾವು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಶಿಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.