ಶನಿವಾರ, 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿ; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 14:23 IST
ಜಾತಿ ಸಮಾಜ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಚಲನಶೀಲಗೊಳಿಸಲು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ವೃತ್ತಿ ಪರತೆಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
–ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿರ್ಭಿಡೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುದ್ದಿ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು.
–ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪತ್ರರಕರ್ತರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ನಿಜ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
–ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ
SiddaramaiahBidarjournalist

