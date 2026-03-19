ಬೀದರ್‌: ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

**ಬೀದರ್:** ಈ ಸಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಈದ್–ಉಲ್–ಫಿತ್ರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಗುರುವಾರ (ಮಾ.19) ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಇದಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಶನಿವಾರ (ಮಾ.21) ಈದ್ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಜೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಸತತ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಜನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ ದಿಂಡು, ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ನಗರದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿರುವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೊಡಕಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೇ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಜನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಜನ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್, ಶಾವಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿಯ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾತ್ರೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಶೋ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡಿತು.

ನಗರದ ಶಹಾಗಂಜ್ನಿಂದ ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಳಿಗೆಗಳು ತೆರೆದು ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪುನಃ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಜನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸೀಬೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಖರ್ಜೂರ, ಶಾವಿಗೆ, ಮದರಂಗಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

**ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಖರ್ಜೂರ**

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಖರ್ಜೂರದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿಲ್ಲ. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಖರ್ಜೂರ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಖರ್ಜೂರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಖರ್ಜೂರವಿಲ್ಲದೇ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸ ಅಪೂರ್ಣ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸಹ ಸಿಹ