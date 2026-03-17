ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: 'ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಆರ್ಯಸಮಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವ್ಲಿಹುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಈಚೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಜಾಲಿ ಮರವಾಗದೆ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ವಕೀಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.

ರೇಖಾ ರವೀಂದ್ರ ಸಸ್ತಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಅಂಬರೀಶ ನಿಂಬಾಳೆ ಅಟ್ಟೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ, ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಡ್ಡೆ, ಸುನಿತಾ ಮದಲವಾಡಾ, ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಕರಣಕುಮಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಿರೋಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಿರಾದಾರ, ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮೆಂಡೋಳೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೀಲವಂತ, ಕೌಸರ್ ಬಾನು, ಸಂಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.