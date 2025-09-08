ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು: ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಜಯಘೋಷ

ರಂಗಪ್ಪನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ; ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ರಂಗಪ್ಪ ದೇವಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಕರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾರಾಹೋಣ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯ ಪೂರೈಸಿದರು
Chamarajanagar

