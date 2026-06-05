ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಹುಲಿ ಆವಾಸದೊಳಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ‌

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ (ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಮದ್ದೂರು ವಲಯದ ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆ ಶಿಬಿರದ ಎದುರು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವೈವಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಆವಾಸದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೋಜು–ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಣ ಸೌದೆ ಹೆಕ್ಕಲು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೈಗರ್ ಕೋರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ:</p><p>ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಎನ್ನಲಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಮದ್ದೂರು ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆ ಶಿಬಿರದ ಎದುರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಫೋಟೊದಲ್ಲಿದೆ. ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಶಿಬಿರದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುವ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳ ಪೊಟ್ಟಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟ ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಹೂವರ್ ಆಕ್ಷೇಪ:</strong> </p><p>ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಪಸವ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ಈಗ ಕೋರ್ ವಲಯದೊಳಗೆ ಗುಂಡಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಘಟನೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಪರಿಸರವಾದಿ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಡು ಕಾಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಂಡೀಪುರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ತಡೆ ಶಿಬಿರದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:</strong></p><p>ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಎಫ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಸಿಎಫ್ ನಂದೀಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>