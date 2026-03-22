ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಬೆಟ್ಟದಪುರ: ಸಮೀಪದ ಸೂಳೆಕೋಟೆ (ಹನುಮಂತಪುರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಸಮೇತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ಶನಿವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4.18ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಜ್ಞೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ, ಗೋ ಪೂಜೆ, ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ತೀರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ, ವಿಶ್ವಕ್ಷೇನ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಹವಾಚನ, ಪಂಚಗವ್ಯ ವಿಧಾನ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಯಾಗಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ವಾಸ್ತುಹೋಮ, ರಾಕ್ಷೆಗ್ನಿ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನೂತನ ರಥದ ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸೀತಾರಾಘವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಸಮೇತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 11.45ಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಾದ್ಯ, ವೀರಗಾಸೆ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಜಯ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ, ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಪುನೀತರಾದರು, ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಣ್ಣು, ದವನ ಎಸೆದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಠದ ಚಿಕ್ಕವಿರದೇಶಿಕೇಂದ್ರಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, 'ಸೀತಾರಾಮ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಂಗ್ರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಳಿರು, ತೋರಣಗಳು, ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ, ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-38-2025357929</p>