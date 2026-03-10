ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಜಾಗರ ಸಮರ್ಪಣೆ: ಹನೂರು ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:40 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:40 IST
ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲನೆ ವಿವಿಧ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ವಿಗ್ರಹ
ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ
Chamarajanagara

