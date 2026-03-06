ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ| ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ: ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ:</strong> ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಶಿಲಾಮಠದ ಆದಿಗುರು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 76ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶುಲಾಮಠದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತವು ರಾಮ ನಡೆದ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ-ಈಶ್ವರ ತಪೋ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿದೇಶಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಗುರು ಶ್ರೀಗುರು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಮನು ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾನು ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ನಿರಂಜನಕುಮಾರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹1.70 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮ ಉಳಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಘವವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಮಠವು ಕೂಡ ಅನ್ನ, ಅರಿವು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಈ ಮಠದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನದಾತರು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ರೈತನ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ನಾಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಲಕ್ಕೂ ತೆರಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ವಿಫುಲವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ, ದಾಸರು ಹೀಗೆ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ರೈತ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ.ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ. ₹475 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 110 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಿರಂಜಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ದೇಗುಲ ಮಠದ ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವನೂರು ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ದಾಸೋಹ ಮಠದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಾಲರಾಜು, ಚಾಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂಜುಂಡಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ, ಭಕ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ: ಬಿಎಸ್ವೈ</strong> </p><p>ಜಾತಿ ಮತ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಾರ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ನಾಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೇರೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>