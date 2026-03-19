ಚಾಮರಾಜನಗರ: ₹1.87 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಬುಧವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟು ₹77.11 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ₹75.23 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು 1.87 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ದಂಡ, ಉಪಕರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶುಲ್ಕ, ಉಪಕರ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕರ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕ, ಉದ್ದಿಮೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ ಶುಲ್ಕ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ, ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಶುಲ್ಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ, ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ಹರಾಜು ದಂಡಗಳಿಂದ ಆದಾಯ, ನೀರಿನ ಠೇವಣಿ, ಅಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಮ ದಂಡ ವಸೂಲಿ, ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ, ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಶುಲ್ಕ, ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಹರಾಜು, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ, ಇತರ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹21.17 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ, ವೇತನ ಅನುದಾನ, ಮುಕ್ತನಿಧಿ, ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುದಾನ, ಬೀದಿದೀಪ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅನುದಾನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ, ಡೇ ನಲ್ಮ್ ಅನುದಾನ, ಜನಗಣತಿ ಅನುದಾನ ಸೇರಿ ₹37.78 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಸಲು ಮಾಲಂಗಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಬೇಕು. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ನಗರಸಭೆ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತ