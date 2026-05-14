ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಮೂಲಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದಾಸನಹುಂಡಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ರಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮೂನೆ 2 ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ದಾಸನಹುಂಡಿ ಹೊಸ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ರಚಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 497/3ಬಿ ರಲ್ಲಿ 0.34 ಎಕರೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ 499/1 ರಲ್ಲಿ 0.19 ಎಕರೆ, ಒಟ್ಟು 1.13 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಮೂನೆ-2ಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಿತಾಸಕ್ತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಯನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-37-1081097468</p>