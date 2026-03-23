ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಫಾಸ್ಟ್‌ ಫುಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್‌

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾದ ಸೌದೆಯ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದ್ದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪಾನಿಪುರಿ, ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಎಗ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಕಬಾಬ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್, ದೋಸೆ, ಪುಲಾವ್ ಸಹಿತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸುವವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಿನ ದೂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸತ್ತಿ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ₹ 20,000 ದಿಂದ 30,000 ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್.</p>.<p>ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ: ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶೃಂಗಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ನಂದ್ಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗಂದೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಕೂಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾರದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುರ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತುಳಸಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಸಧ್ಯ ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಐದು ಕೆಜಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಯಳಂದೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ: ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ದರ್ಶಿನಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. .</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-37-813087420</p>