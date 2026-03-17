ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಹರಡಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ರಾಶಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರನಪುರ, ಯಡಪುರ, ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪನಪುರ, ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ, ದೇಶವಳ್ಳಿ, ಚುಂಗಡಿಪುರ ಹಾಗೂ ಯಳಂದೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿತು. ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.</p><p><strong>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ</strong></p><p>ಮಾವು ಕಾಯಿಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕೋಸು, ಬೀನ್ಸ್ ಸಹಿತ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>