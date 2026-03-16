ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ ‘ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಿ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಗಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.

ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಂತನೆ:

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವೂ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗಳು ಮೆನುವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಉರುವಲು ಬೇಡುವ ಚೈನೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ಮಾದರಿಯ ರೈಸ್, ರೋಟಿ, ನಾನ್, ಕರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವಿವಾಹಿತರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಟಿ ಘರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಾಪ್.

ನಗರದ ಕೆಲವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ವಾರದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸುವ ದಿನಗಳಾದ ಶನಿವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರಗಳಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಂದು ತೆರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು:

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ.

ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಪರೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೇಡುವ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಖಾದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ, ಉಪಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ