ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳು ಜನರ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲದೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ತೊರೆ, ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನದಿಪಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ವರುಣನ ಆಗಮನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 63.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 12.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ತಡವಾದರೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು.

ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 91ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 81, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 73, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 37 ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 83ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜ.1ರಿಂದ ಏ.27ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 79.5 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 54.3 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 63.8 ಮಿ.ಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 86.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 12.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪಾಡು ಹೇಗಿದೆ? ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳಿದ್ದು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಹಳ್ಳ, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ, ಪಾಲಾರ್ ಹಳ್ಳ ಬತ್ತಿದ್ದು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕುಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ 15 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಗ್ಯಂ, ಉಡುತೊರೆ, ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ, ದೇವರಮಡು ಹಳ್