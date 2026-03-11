ಚಾಮರಾಜನಗರ | ತಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ಹಬ್ಬ; ಮಡೆ ಉತ್ಸವ, ತಂಪೋತ್ಸವ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ನಗರದ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯ ತಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ತಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ, ಮಡೆ ಉತ್ಸವ, ತಂಪೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಮ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು. ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ, ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಮಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ಮಾರಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ತಿಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆದರೂ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಯಜಮಾನರಾದ ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಜಮಾನರಾದ ಪಾಪಣ್ಣ, ಆಂಜನೇಯ, ರೇವಣ್ಣ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಚನ್ನಂಜಯ್ಯ, ಡಿ.ನಂಜಪ್ಪ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಜಿ.ರಾಜಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>