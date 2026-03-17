ದರ ತಾರತಮ್ಯ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸುರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟರಿಂದ ದರ ತಾರತಮ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರುಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸುರಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 10ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹ 2 ರಿಂದ ₹ 5ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟರು ರೈತರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ, 'ಟೊಮೆಟೊಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು.</p>.