ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಅಮೋಘಮಯಿ ಭೇಟಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೇಣು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಶಾರದಾ ವಿಶ್ವಭಾವೈಕ್ಯ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾತಾ ಅಮೋಘಮಯಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ದೇವರನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಿರತ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಭಜನೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತಾ ಅಮೋಘಮಯಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಟರಾಜು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು,</p>.<p>ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾತೆಯರಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿದರು. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾತೆಯರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>