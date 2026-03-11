ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಕಳವಳ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರುವುದು ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಪರಿಮಳಾ ನಾಗಪ್ಪ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಸಂಗಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದ ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶರಣ ಚಿಂತನ–ಸಿಂಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಸಮಾಜ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು, ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಬರಹಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ‘ಬುದ್ಧ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಭೂಮಿ, ಭಾನು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ತರಕಾರಿ, ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಇತಿ ಮಿತಿ ಇರಲಿ, ಬೊಜ್ಜು ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿದರೆ ಹೃದ್ರೋಗದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. </p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ತಾಸು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಬಲ್ಲದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂಜೆತನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಪಿ.ನಟರಾಜಮೂರ್ತಿ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಸಂತಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಪಟೇಲ್, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಸವಿತಾರಾಣಿ, ನಾಗಮಣಿ, ಗೌರಮ್ಮ, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ನಿರ್ಮಲ, ರಾಮಸಮುದ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅರ್ಕಪ್ಪ, ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಐಟಿಐ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿರಣ್ ರಾಜು, ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ ನಾಗರಾಜು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ಉಮೇಶ್, ಜಯಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.</p> <p>‘ಮಹಿಳೆ ಮಮತೆಯ ಪ್ರತೀಕ’ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆ ತೋರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ತ್ಯಾಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಹನೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>