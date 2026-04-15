ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಸ್ಮರಣೆ; ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಕ ವಿತರಣೆ

<p>ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮದ್ ಅಸ್ಗರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ರಫಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಮಹದೇವ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ.ಚಂದ್ರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮೇಶ್ವರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮರಿಯಾಲದಹುಂಡಿ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೇಶ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗರತ್ನ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಕುಂತಲಾ, ರಾಜು, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗವಳ್ಳಿ ನಾಗಯ್ಯ, ಎ.ಎಚ್.ನಸ್ರುಲ್ಲಖಾನ್, ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮೇಶ್, ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಸುಹೇಲ್ ಆಲಿಖಾನ್, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಕಲಾವತಿ, ಲತಾ ಜತ್ತಿ, ಮಹೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ, ಆಯುಬ್ ಖಾನ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹಮದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪನಮನ: ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನದ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಚ್.ನಾಗರಾಜು, ರಾಮಸಮುದ್ರ ಶಿವಣ್ಣ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಶಿವಣ್ಣ, ಬಂಗಾರ ನಾಯಕ, ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ ರಾಜು, ಲಿಂಗರಾಜು, ಡ್ರೈವರ್ ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಕರಿನಂಜನಪುರ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸುಂದರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಮೀಪದ ಯಡಪುರದ ಸಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಮ್ಸ್ ಡೀನ್ ಡಾ.ಎಚ್.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಚಿನ್ನಬೋವಿ ಎಂ., ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಕೆ.ಟಿ.ಅಜಯ್, ಸ್ಥಾನಿಯ ವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಇಜಾಜ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಶ್ರೂಷಕರ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ವಿ.ಶೇಷಾಧ್ರಿ, ಜಮುನಾ ಕೆ.ಎಂ, ಸಿಮ್ಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಡಾ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾದಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಮಹೇಶ್.ಎಸ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರತ್ನಮ್ಮ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರ್.ಕೆ, ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎನ್.ರವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಷನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ವೈ.ಪಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಾಗಲವಾಡಿ ಚಂದ್ರು, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ನಟರಾಜು, ಬಿ.ಎಲ್.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ರೇವಣ್ಣ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆ ಉಪಯುಕ್ತ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಕುದರ್, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುದರ್, ದಿಲೀಪ್ ಕುದರ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕುದರ್, ಬಿ.ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡಾ.ನೀಲಾದೇವಿ, ನಾಗಶಿಲ್ಪ ಉಮೇಶ್, ಕುಮುದಾ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಗದೀಶ್ ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ, ಡಾ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕಮಲ್ ರಾಜ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಿಕ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೈ ಭಾರತ್ ಕೇಂದ್ರ, ಜೈಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭೋಗಾಪುರ ವಸತಿಯುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಂಗಾರು, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಂತರಾಜು, ಸಿ.ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಣ್ಣ, ಎಸ್.ಕೃಪಾ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಸಾಕಮ್ಮ, ಲಿಖಿತಾ ಎಸ್.ಅನುರಾಧಾ, ರೂಪಾದೇವಿ, ದೀಪಾ, ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ್, ಪರಮೇಶ್,ಎಚ್.ಜಿ.ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿ.ಮುರುಗೇಶ್, ಮಹೇಶ್, ಯೋಗೇಶ್, ಎಲ್.ರವಿ. ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿಂಧು, ಸೌಮ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ರೋಷಿನಿ ಪಿ, ಪೂಜಾ, ರಶ್ಮಿ, ಮಾನಸ, ಬಿ.ರಕ್ಷಿತಾ, ಆರ್.ಯಶೋಧಾ, ದಿವ್ಯಾ, ಎಸ್.ವರ್ಷಿತಾ, ಸಿಂಧು, ಸೌಮ್ಯಾ, ಶಾರದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿಂತನ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಕುರಿತು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿಸಲ್ವಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರಾಂತಿದಳದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಾ.ಮುರಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಋಗ್ವೇದಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕುದರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತೆಳ್ಳನೂರು ಶಿವರಾಮ್, ಪದ್ಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ತಮಿಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಕುಮಾರ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘದ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾಯಕ, ರವಿಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್,ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ಕಾಡಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್, ನಟರಾಜು, ನಾಗರಾಜು, ವಿರಾಟ್ ಶಿವು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕುಮುದಾ, ರಾಜು, ನವೀನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-37-1054680780