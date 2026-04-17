‘ಕಲೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಯುವಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಗತ್ಯ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಹಿತ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ-ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಕಲಾವಾಹಿನಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡರಬಾಳು ದಿ.ಎನ್.ಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸ್ ವಿರಚಿತ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 2,500 ಮಾಸಾಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 170 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 2025- 26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೂ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಟಕಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಯುವಜನತೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ. ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಯುವಜನತೆ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಸನ್ಮಾನ: ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾವುದವಾಡಿ ಗೌಡಿಕೆ ಬೀರೇಗೌಡ್ರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆರ್.ಮೂರ್ತಿ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಕುಮಾರ್ ಗೋಣಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಕಲಾವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ರಾಜಪ್ಪ, ಯಜಮಾನ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಡಿ.ಪಿ.ರಾಜು, ಡಾ.ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ವಕೀಲ ಮಂಜು, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭೋಗಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸುರೇಶ್ ಅರಳೀಪುರ, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಪಿ.ನಿಂಗಯ್ಯ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ರಾಜೇಶ್, ದುಂಡಮಾದಯ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಜು ವಿ.ದಶಪಾಲ್ ತಬಲ, ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾಷಿಯೋ, ಅರ್ಜುನ್ ತಾಳವಾದ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>