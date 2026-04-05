ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ದಿವ್ಯಾ ಆಲೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೈಲಾಸಮೂರ್ತಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಾವಿದ ದಿ.ಕೈಲಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನುಡಿ-ಗಾನ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿವು ಬೆಳೆವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಡ ಕಲಾವಿದರ ನೆರವಿಗೆ ಸಹೃದಯ ಕಲಾವಿದರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕೈಲಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಾಯಣದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜನಾರ್ಧನ್ (ಜನ್ನಿ) ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ನಿಧನದಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕೈಲಾಸಮೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ಕೈಲಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ₹25,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ವೆಂಕಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈಲಾಸಮೂರ್ತಿ ಅಗಲಿಕೆ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ. ಕಲಾವಿದರು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸೆರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಜೀವ ವಿಮೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಮಹದೇವ ಶಂಕನಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ತತ್ವಪದಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಿಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಕೈಲಾಸಮೂರ್ತಿ ನಿಧನ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಸಿಎಂ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಕಲಾವಿದರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಗುಂಡ ಮೂರ್ತಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶವಶಂಕರ ಚಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>