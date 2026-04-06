ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದೊರೆಯದೆ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಂದಿಭವನ ಸಮೀಪ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು.</p>.<p>ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 500 ರಿಂದ 600 ಎಲ್ಪಿಜಿ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿದ್ದು ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಆಟೊಗಳು ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಆಟೊಗಳು ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಓಡಿಸುವ ಚಾಲಕ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>ದುಬಾರಿ ದರ: ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 70ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 100 ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರು.</p>.<p>ಸಾಲದ ಹೊರೆ: ಬಹುತೇಕ ಚಾಲಕರು ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಆಟೊ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ₹10,000 ರಿಂದ ₹ 15,000 ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ದೊರೆಯದೆ ಸಾಲದ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಕಂತು ಬಾಕಿಯಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ನವರು ಆಟೊ ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂತು ಕಟ್ಟುವುದು ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾದರೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ತೆರೆಬೇಕು.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 700 ರಿಂದ ₹ 1,000 ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕರು ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ, ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ, ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥ, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಖರ್ಚು, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆಟೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>